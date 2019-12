Hoe we grasmaaiers testen

We testen meerdere keren per jaar grasmaaiers. Op deze pagina leggen we uit waar we op letten bij het testen.

Grasmaaiers

Bij normale grasmaaiers, ofwel cirkelmaaiers met een elektro- of benzinemotor, bestaat onze test uit de volgende onderdelen:

Maaien (60%)

Grasmaaiers moeten vooral het gras in een goede staat achterlaten. Daarom wegen we de maaiprestaties voor 60% mee in het testoordeel. Dit is een uitgebreid testonderdeel waarbij we onder meer kijken naar

Hoe lang het duurt om een stuk gras te maaien.

Hoe goed de machine het gras afsnijdt.

Hoe het gras er bij ligt, direct na het maaien en na 3 dagen.

We testen grasmaaiers op meerdere soorten gras: lang gras, nat gras en ruw, verwilderd gras. Ook beoordelen we het maaien van hoekjes, randen en het maaien onder een helling. En we kijken - als het van toepassing is - naar de kwaliteit van het mulchen.

Gebruiksgemak (15%)

Bij ons oordeel over gebruiksgemak kijken we onder andere naar:

Gemak van maaien

In hoogste verstellen

Mulchen

Gras opvangen

Onderhoud en opslag

Voorzieningen (10%)

We wegen hier mee wat voor voorzieningen een maaier heeft. Denk bijvoorbeeld aan een mulching-stand.

Accu (5%)

Bij maaiers met een accu, beoordelen we de accu. Hierbij kijken we onder andere naar de oplaaddtijd.

Lawaai (5%)

We meten ook de geluidsproductie van een maaier.

Energiegebruik (5%)

We meten tot slot het energiegebruik van de maaier.

Robotmaaiers

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

De test robotgrasmaaiers is iets anders dan de test voor normale grasmaaiers. De testonderdelen zijn min of meer hetzelfde, maar de verdeling van het gewicht is iets anders:

Maaien (60%)

Gebruiksgemak (15%)

Accu (15%)

Lawaai (5%)

Energiegebruik (5%)

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke grasmaaiers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste grasmaaier

Bekijk ook: