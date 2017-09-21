Hoe we grasmaaiers testen

Grasmaaiers

Bij normale grasmaaiers, ofwel cirkelmaaiers met een elektromotor, bestaat onze test uit onderstaande onderdelen.

Maaien (60%)

Grasmaaiers moeten vooral het gras in een goede staat achterlaten. Daarom wegen we de maaiprestaties voor 60% mee in het testoordeel. Dit is een uitgebreid testonderdeel waarbij we onder meer kijken naar:

Hoe lang het duurt om een stuk gras te maaien.

Hoe goed de machine het gras afsnijdt.

Hoe het gras er bij ligt, direct na het maaien en na 3 dagen.

We testen grasmaaiers op meerdere soorten gras: lang gras, nat gras en ruw, verwilderd gras. Ook beoordelen we het maaien van hoekjes, randen en het maaien onder een helling. En we kijken naar de kwaliteit van het mulchen. Dat doen we alleen als dat van toepassing is.

Gebruiksgemak (15%)

Bij ons oordeel over gebruiksgemak kijken we onder andere naar:

Gemak van maaien

In hoogste verstellen

Mulchen

Gras opvangen

Onderhoud en opslag

Voorzieningen (10%)

We wegen hier mee wat voor voorzieningen een maaier heeft. Denk bijvoorbeeld aan een mulching-stand.

Accu (5%)

Bij maaiers met een accu, beoordelen we de accu. Hierbij kijken we onder andere naar de oplaadtijd.

Lawaai (5%)

We meten de geluidsproductie van een maaier.

Energiegebruik (5%)

We meten tot slot het energiegebruik van de maaier.