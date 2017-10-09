Grasmaaier met snoer, accu of benzine?

Snoer, accu, handkracht of benzine

Bij veel tuingereedschap kun je kiezen uit verschillende krachtbronnen:

Elektromotor met snoer

Elektromotor met accu

Handkracht

Benzinemotor

Het is soms lastig kiezen, daarom helpen we je op weg met deze tips.

Prestaties

Veel mensen denken dat een benzinemotor krachtiger is dan een elektromotor. Maar dat is niet altijd waar bij consumentengereedschap. Een benzine grasmaaier is niet per se krachtiger dan een (in prijs) vergelijkbare elektrische grasmaaier met accu of snoer.

Als de machines duurder en krachtiger worden, houdt het aanbod van machines met een snoer wel op. Het meest krachtige tuingereedschap heeft een accu of (vaker) een benzinemotor.

Elektrische grasmaaier met snoer

Elektrische grasmaaiers met een snoer zijn (veel) goedkoper zijn dan machines met een accu- of benzinemotor. Voor veel mensen is een elektrische gazonmaaier met snoer dan ook de eerste keus.

Een nadeel is dat je met een snoer weinig bewegingsvrijheid hebt. Het snoer kan behoorlijk in de weg zitten tijdens het werk. Zeker bij heggenscharen en kettingzagen kan een snoer een groot nadeel zijn.

Elektrische grasmaaier met accu

Tuingereedschap met een accu is erg in opkomst. Zowel als vervanging voor machines met een snoer als machines met een benzinemotor. Je combineert een onderhoudsarme motor met bewegingsvrijheid.

Ze zijn dus een goed alternatief, maar hebben ook nadelen. Een elektrische grasmaaier met accu is ongeveer 2 keer zo duur dan een vergelijkbare machine met snoer. Daarnaast is een elektrische grasmaaier met accu een stuk zwaarder en de levensduur van de accu is beperkt. En moet je hem natuurlijk ook opladen.

Tips voor gereedschap met een accu

Accutuingereedschap heeft meestal een voltage van 18V of 36V. Machines van 36V zijn een stuk krachtiger. Uit onze grasmaaiertest blijkt steeds weer dat accu-grasmaaiers met een motor van 18V vaak eigenlijk niet krachtig genoeg zijn. De beste accu-grasmaaiers hebben een accu van 36V.

Accu's hergebruiken

Voor zware tuinklussen is 18V dus snel te weinig. Daar staat tegenover dat je de accu vaak kunt hergebruiken voor veel verschillende apparaten als onderdeel van een 'accuplatform'. Bij merken zoals Bosch en Makita kun je dezelfde 18V accu gebruiken voor vele verschillende apparaten. Ook doe-het-zelf-gereedschap. Je koopt dan 1 keer een machine met accu en de volgende machine koop je zonder.

Stihl en Gardena

Er bestaan ook 36V accuplatforms. Bij Stihl en Gardena kun je veel soorten tuingereedschap van 36V kopen en de accu hergebruiken. Dat hergebruik is dan wel beperkt tot tuingereedschap.

Compromis: 2 accu's van 18V

Steeds vaker zien we een 36V motor die werkt met 2 accu's van 18V. Dan heb je een sterke motor én 2 accu's die ook passen in ander doe-het-zelf-gereedschap.

Lees meer over accuplatforms

Benzine grasmaaier

Een benzinegrasmaaier is een alternatief voor grasmaaiers met een accu. Benzinemaaiers hebben wel meer onderhoud nodig en ze maken meer lawaai. En als je ze niet vaak gebruikt kan het lastig zijn om de motor te starten. Ook zorgen de motoren van tuinmachines voor veel uitstoot. Een benzinegrasmaaier is dus de minst duurzame keuze.

De enige echte voordelen zijn dat je lang achter elkaar kunt werken en veel bewegingsvrijheid hebt. Dat laatste voordeel heb je ook bij een machine met een accu. Ook is er voor tuinmachines met een benzinemotor voorlopig nog meer (goedkoop) aanbod.

Alkylaatbenzine

Als je een benzine grasmaaier hebt, kun je het beste alkylaatbenzine gebruiken. Dit is benzine die langer houdbaar blijft in de tank.

Normale benzine is ongeveer 6 weken houdbaar. Daarna kunnen stoffen in de benzine ontmengen en bezinken. Dit kan de motor beschadigen. Als je normale benzine gebruikt, mag er na de klus geen benzine in de tank overblijven.

Handkracht

Het nut van handgereedschap in de tuin moet je niet onderschatten. Voor veel klussen is handgereedschap nog steeds de beste keuze. Zeker bij grasmaaiers is de handmaaier voor een klein gazon een prima keuze. Een handmaaier is goedkoop, berg je makkelijk op en verbruikt geen energie.