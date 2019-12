Grasmaaier met snoer, accu of benzine?

Grasmaaiers zijn te koop met een benzine- of een elektromotor. Bij apparaten met een elektromotor kun je kiezen voor een snoer of accu. Welke moet je kiezen? Alles over de voor- en nadelen.

Krachtbronnen

Bij veel tuingereedschap kun je kiezen uit meerdere krachtbronnen:

Handkracht

Elektromotor met snoer

Elektromotor met accu

Benzinemotor

Het is soms lastig kiezen, daarom helpen we je op weg met deze tips.

Prestaties

Veel mensen denken dat een benzinemotor krachtiger is dan een elektromotor. Maar dat is niet altijd waar. Bij consumentengereedschap heeft een instapmodel met benzinemotor niet per se een krachtigere motor dan een (in prijs) vergelijkbare machine met een accu of een snoer.

Naarmate de machines duurder en krachtiger worden, houdt het aanbod van snoermachines wel op. Het meest krachtige tuingereedschap heeft een accu of (vaker) een benzinemotor.

Handkracht

Het nut van handgereedschap in de tuin moet niet worden onderschat en voor veel klussen is handgereedschap nog steeds de beste keuze. Met name bij grasmaaiers is de handmaaier voor een klein gazon een prima keuze. Handgereedschap is goedkoop, makkelijk op te bergen en gebruikt geen energie.

Snoer

Tuinmachines met een snoer hebben als groot voordeel dat ze (veel) goedkoper zijn dan accu- of benzinemodellen. Voor veel mensen is een model met snoer dan ook de eerste keus. Nadeel is dat je met een snoer weinig bewegingsvrijheid hebt en dat het snoer behoorlijk in de weg kan zitten tijdens het werk. Met name bij heggenscharen en kettingzagen kan het snoer een groot nadeel zijn.

Accu

Tuingereedschap met een accu is erg in opkomst. Zowel als vervanging voor machines met een snoer als machines met een benzinemotor. Je combineert een onderhoudsarme motor met snoerloze bewegingsvrijheid. Een goed alternatief dus. Maar nadelen zijn er ook. Een accumachine is ongeveer 2 keer zo duur als een vergelijkbare machine met snoer. Daarnaast is een accumachine een stuk zwaarder. En de accu moet natuurlijk opgeladen worden. Ook is de levensduur van accu's nog steeds beperkt.

Een paar tips over gereedschap met een accu:

Accutuingereedschap heeft meestal een voltage van 18V of 36V. Machines van 36V zijn een stuk krachtiger. Uit onze grasmaaiertest blijkt steeds weer dat accugrasmaaiers met een motor van 18V eigenlijk niet krachtig genoeg zijn. De beste accugrasmaaiers hebben een accu van 36V.

Voor zware tuinklussen is 18V dus snel te weinig, maar daar staat tegenover dat je de accu vaak kunt hergebruiken voor veel verschillende apparaten als onderdeel van een 'accuplatform'. Bij merken zoals Bosch en Makita kun je dezelfde 18V accu gebruiken voor vele verschillende apparaten, ook doe-het-zelf-gereedschap. Je koopt dan 1 keer een machine met accu, en de volgende machine koop je zonder.

36V accuplatforms bestaan ook. Bij Stihl en Gardena kun je vele soorten tuingereedschap van 36V kopen en de accu hergebruiken. Dat hergebruik is dan wel beperkt tot tuingereedschap.

Benzinemotoren

Tuingereedschap met een benzinemotor is een alternatief voor machines met een accu. Benzinemotoren hebben meer onderhoud nodig. Ze maken meer lawaai en als je ze niet vaak gebruikt kan het lastig zijn om de motor aan de praat te krijgen. De enige echte voordelen zijn dat je lang achter elkaar kunt werken en veel bewegingsvrijheid hebt. Dat laatste voordeel heb je ook bij een machine met een accu. Ook is er voor tuinmachines met een benzinemotor voorlopig nog meer (goedkoop) aanbod.

Alkylaatbenzine

Als je een tuinmachine met een benzinemotor hebt, kun je het beste alkylaatbenzine gebruiken. Dit is benzine die langer houdbaar blijft in de tank. Normale benzine heeft slechts een beperkte houdbaarheidsdatum (ongeveer 6 weken). Daarna kunnen stoffen in de benzine ontmengen en bezinken. Dit kan de motor beschadigen. Als je normale benzine gebruikt, mag er na de klus geen benzine in de tank overblijven.

