Grasmaaier kopen: waar let je op?

Mulchen

Grasmaaiers met een mulchfunctie maken het maaiafval extra klein en laten het op het gazon achter als voedingsstof. Goed voor je gazon en je produceert minder tuinafval. Een aanrader. Maar let op. Soms moet je, om te mulchen een extra hulpstuk bij je grasmaaier kopen.

Opvangbak

De meeste maaiers worden geleverd met een opvangbak voor het grasafval. Hoe groter die bak, hoe minder vaak je hem hoeft te legen. Gemiddeld heeft die een inhoud van 35 liter. Bij maaiers zonder afvalbak én zonder mulchfunctie moet je het grasafval wegharken.

Maaihoogte instellen

Bij cirkelmaaiers kun je vaak de maaihoogte instellen. Dat is handig als je je gazon niet elke week maait. Het is niet goed voor je gazon om in één keer te veel weg te maaien.

Zelfrijdend

Duurdere maaiers hebben soms nog een interessant extraatje. Ze kunnen zelf rijden, zodat je niet hoeft te duwen.