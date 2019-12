Grasmaaier kopen: waar let je op?

Als je een groot gazon hebt, en vaak moet maaien, kun je een robotgrasmaaier overwegen. Het idee is dat je een robotmaaier één keer instelt, en dat hij dan uit zichzelf het gras gaat maaien. Elke dag, als je dat wilt. En dat is niet alleen makkelijk: Het is ook goed voor je gazon. Want vaker maaien is beter.

Een robotmaaier maait je gras elke keer in een ander willekeurig patroon, wat ook weer beter is voor je gazon, omdat er dan geen zichtbare banen in je gazon komen. Het bedienen van de maaier doe je meestal op het apparaat zelf, maar soms ook via een app.

Klinkt goed, maar in de praktijk zijn er ook veel nadelen:

Hoge prijs: robotmaaiers zijn nog steeds schreeuwend duur. Ze beginnen bij ongeveer €800, maar je betaalt al snel €1200. Als je bedenkt dat voor de meeste Nederlandendse gazons een normale grasmaaier met een snoer, van maximaal €250, prima geschikt is, dan is het prijsverschil enorm.

Het kost veel tijd om een robotgrasmaaier te installeren. Robotmaaiers werken met een begrenzingssysteem: een elekticiteitsgeleidende draad, die je in een lus rondom de grenzen van je gazon ingraaft, en aan 2 kanten aansluit op het basisstation, de thuisbasis van de robot waarin hij wordt opgeladen. Door de begrenzingsdraad weet de maaier waar je gazon ophoudt.

Ook na installatie zijn robotmaaiers niet onderhoudsvrij. Als de begrenzingsdraad breekt, werkt het niet meer en moet je de begrenzing herstellen.

Daarnaast heeft de maaier zelf ook onderhoud nodig. Je moet grasresten aan de onderkant regelmatig verwijderen, en de messen moet je slijpen of vervangen.

De maaier mag ook niet buiten blijven staan als het vriest, want dat is slecht voor de accu. De accu zorgt ook voor een beperkte levensduur.

