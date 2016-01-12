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Grasmaaier kopen: waar let je op?

Grasmaaiers zijn er in allerlei soorten en maten. Je kunt je het best even voorbereiden als je een maaimachine gaat kopen. Het is bijvoorbeeld handig om te weten hoe groot je gazon is. En of je een elektrische grasmaaier nodig hebt met een snoer of accu.

Snel naar:

  1. Soorten grasmaaiers
  2. Handige extra functies
  3. Hoe groot is je gazon?
  4. Snoer of accu?
  5. Waar koop je een grasmaaier?

1

Soorten grasmaaiers

Koopadvies_channel2_handmaaier

Handgrasmaaier

Een handgrasmaaier is simpel, goedkoop, neemt weinig ruimte in en gebruikt geen stroom. Ze zijn geschikt voor gazons tot 100 m2.

Bekijk alle handgrasmaaiers

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Cirkelmaaier

De ‘typische’ grasmaaier heeft 4 wielen en messen die in een cirkel draaien. Ze zijn er in veel soorten en maten. Met een snoer, accu of bezinemotor.

Bekijk alle cirkelmaaiers

Koopadvies_channel2_robotmaaier

Robotmaaier

Een robotmaaier stel je 1 keer in. Daarna maait hij zelf je gazon. Vaak bedien je hem met een app. Makkelijk, maar duur en instellen kan lastig zijn.

Koopadvies_channel2_zitmaaier

Andere maaiers

Er zijn nog veel meer grasmaaiers. Zoals zitmaaiers voor hele grote gazons. Of grasmaaiers met een wals, waarmee je het gras platdrukt. Er zijn zelfs zweefmaaiers, maar deze testen we niet.

2

Handige extra functies

Mulchen

Grasmaaiers met een mulchfunctie maken het maaiafval extra klein en laten het op het gazon achter als voedingsstof. Goed voor je gazon en je produceert minder tuinafval. Een aanrader. Maar let op. Soms moet je, om te mulchen een extra hulpstuk bij je grasmaaier kopen.

Opvangbak

De meeste maaiers worden geleverd met een opvangbak voor het grasafval. Hoe groter die bak, hoe minder vaak je hem hoeft te legen. Gemiddeld heeft die een inhoud van 35 liter. Bij maaiers zonder afvalbak én zonder mulchfunctie moet je het grasafval wegharken.

Maaihoogte instellen

Bij cirkelmaaiers kun je vaak de maaihoogte instellen. Dat is handig als je je gazon niet elke week maait. Het is niet goed voor je gazon om in één keer te veel weg te maaien.

Zelfrijdend

Duurdere maaiers hebben soms nog een interessant extraatje. Ze kunnen zelf rijden, zodat je niet hoeft te duwen.

Grasmaaier opvangbak

3

Hoe groot is je gazon?

De grootte van je gazon bepaalt voor een groot deel de keuze voor een grasmaaier.

Kleiner dan 100 m2

Dan heb je misschien genoeg aan een kleine, goedkope handgrasmaaier.

Groter dan 100 m2, of liever geen handgrasmaaier?

Dan zijn er elektrische maaimachine met een snoer. De maaibreedte van de grasmaaier bepaalt hoe veel je in 1 strook maait. Kies een bredere voor een groot gazon.

Honderden vierkante meters groot

Dan kom je met een snoer vaak niet meer overal goed bij. Kies voor een accu-grasmaaier. De grasmaaier is dan wel een stuk duurder.

Bij robotmaaiers wordt de aanbevolen en/of maximale gazongrootte vermeld. Kies hem niet te groot, want voor een grotere oppervlakte krijg je meestal geen krachtigere maaier.

4

Snoer of accu?

Kun je het hele gazon bereiken met een verlengsnoer? Dan is een elektrische grasmaaier met snoer zonder twijfel de goedkoopste optie.

Maar accu-grasmaaiers worden steeds goedkoper en interessanter. Grasmaaiers met een accu- zijn vooral bedoeld voor grotere gazons. Daarom zijn ze vaak ook krachtiger en duurder. Maar er zijn ook kleinere accu-grasmaaiers.

De accu van een accumaaier kun je bij veel merken ook gebruiken voor ander accugereedschap zoals heggenscharen of kettingzagen. Die kun je dan zonder accu kopen.

Lees meer over:
Grasmaaier met snoer, accu of benzine
Eén accu voor alle apparaten

Snoer of accu

5

Waar koop je een grasmaaier?

Een grasmaaier kopen kan online, bij het tuincentrum, de bouwmarkt of bij een speciaalzaak voor tuingereedschap. Bij de meeste tuincentra en bouwmarkten is er maar een beperkte keus. Met name de zwaardere apparaten vind je hier niet. Sommige merken tuingereedschap vind je alleen bij speciaalzaken. Zoals Stihl.

Als je gebruik wil maken van de garantie, moet je altijd contact opnemen met de winkel waar je iets gekocht hebt. Het is daarom goed om even stil te staan bij de vraag waar je je grasmaaier koopt.

Waar koop je een grasmaaier

Voorkom een miskoop

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