Gebruikstips voor je grasmaaier

Je kunt je grasmaaier weer een stuk beter laten werken als je de messen laat slijpen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij een speciaalzaak voor tuingereedschap. Het slijpen is natuurlijk niet gratis.

Je kunt de messen ook zelf proberen te slijpen. Dat kan met een ijzervijl, een slijptol of apparaatje zoals een Dremel. Maar slijpen is niet eenvoudig. Raadpleeg daarom op internet filmpjes met instructies.

Nog een tip: als je de messen van een cirkelmaaier slijpt, moet je ervoor zorgen dat het mes nog steeds in balans is. Als een kant zwaarder is dan de andere, dan zorgt dat voor trillingen die zorgen voor een snellere slijtage van de motor.