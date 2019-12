Gebruikstips voor je grasmaaier

Je kan je grasmaaier weer een stuk beter laten werken als je de messen laat slijpen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij een speciaalzaak voor tuingereedschap. Het slijpen is natuurlijk niet gratis. Je kunt het slijpen ook zelf proberen. Je kunt dit doen met een ijzervijl, een slijptol of apparaatje zoals een Dremel. Het slijpen is alleen niet eenvoudig. Raadpleeg daarom op internet filmpjes met instructies.

Nog een tip: als je de messen van een cirkelmaaier slijpt, moet je zorgen dat het mes nog steeds in balans is. Als een kant zwaarder is dan de andere, dan zorgt dat voor trillingen die zorgen voor een snellere slijtage van de motor.