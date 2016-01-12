Gebruikstips voor je grasmaaier

Haal meer uit je grasmaaier door onze tips te lezen. Zo is het handig om de juiste maaihoogte te kiezen. En hoe kan je het beste de messen slijpen? Verder geven we je graag nog wat tips over veiligheid.
Je kunt je grasmaaier weer een stuk beter laten werken als je de messen laat slijpen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij een speciaalzaak voor tuingereedschap. Het slijpen is natuurlijk niet gratis.
Je kunt de messen ook zelf proberen te slijpen. Dat kan met een ijzervijl, een slijptol of apparaatje zoals een Dremel. Maar slijpen is niet eenvoudig. Raadpleeg daarom op internet filmpjes met instructies.
Nog een tip: als je de messen van een cirkelmaaier slijpt, moet je ervoor zorgen dat het mes nog steeds in balans is. Als een kant zwaarder is dan de andere, dan zorgt dat voor trillingen die zorgen voor een snellere slijtage van de motor.
Je kunt het best proberen om je gazon op een vaste hoogte te houden. Welke hoogte dat is, hangt af van wat jij graag wil. Een gazon met kort gras is mooier, maar een gazon met wat langer gras droogt minder snel uit en is beter bestand tegen onkruid. Lengtes van 3 tot 5 cm zie je veel.
Als vuistregel kun je aanhouden dat je niet meer dan een derde van de graslengte af mag snijden. Dus als je gazon 6 cm hoog is, mag je het terugmaaien naar 4 cm. Als je te veel wegmaait heeft het gras moeite om weer te herstellen.
In de zomer en lente moet je je gazon soms wel tot 2 keer per week maaien. Je produceert behoorlijk wat maaisel en dan kan het lastig zijn om al dat afval af te voeren.
Daarnaast vormt grasmaaisel een luchtdichte laag. Als je het op de composthoop gooit wordt het composteringsproces daardoor stopgezet. Vermeng het maaisel daarom eerst met grover, luchtdoorlatend tuinafval zoals bladeren.
Het is ook een goede optie om een grasmaaier met mulchfunctie te nemen, die het gemaaide gras in kleine stukjes achterlaat op het gazon. Het maaisel levert voedingsstoffen en zorgt er voor dat het gazon beter water vasthoudt.
Als je grasmaaier geen mulchstand heeft en laat je het maaisel toch op het gazon liggen, dan verstikt het maaisel het gras en krijg je dorre plekken.
Het is slim om je maaier zo op te bergen dat jonge kinderen er niet bij kunnen. Voor een maaier met een snoer zijn verder geen speciale opberginstructies. Maar bij accumaaiers is het beter om de accu zelf niet op een al te koude of warme plaats op te slaan. Li-ion accu’s zijn namelijk gevoelig voor temperatuur. Opladen van de accu's doe je bij voorkeur ook op een koele plek.
Heb je een grasmaaier op benzine? Let dan op de benzine die je gebruikt. Normale benzine heeft een beperkte houdbaarheidsdatum (ongeveer 6 weken). Daarna kunnen stoffen in de benzine ontmengen en bezinken, wat de motor kan beschadigen. Als je normale benzine gebruikt, moet je dus zorgen dat er geen benzine in de tank overblijft na je klus. Als alternatief is er de zogenaamde Alkylaatbenzine. Dit is benzine die langer houdbaar blijft in de tank.
Het is een goed idee om even stil te staan bij veiligheid als je een stuk elektrisch gereedschap gaat gebruiken. Ook met grasmaaiers gebeuren regelmatig ongelukken, bijvoorbeeld omdat iemand overtollig gras verwijdert terwijl de motor nog draait.
Een grasmaaier kan ook kleine steentjes uit het gazon met veel snelheid in het rond doen vliegen, met alle gevolgen van dien. Beschermende kleding is daarom geen overbodige luxe.
Tot slot is het de moeite waard om gehoorbescherming te gebruiken, zeker bij lawaaierige benzinemaaiers.