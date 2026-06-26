Grasmaaiers getest

Welke grasmaaier je moet kopen wordt bepaald door hoe groot je gazon is. Daarnaast zoek je natuurlijk de beste. Daarom testen wij gazonmaaiers op hoe goed ze maaien, geluid dat ze produceren en hoeveel energie ze gebruiken. We hebben testresultaten van maaiers van bijvoorbeeld Bosch, Gardena, Stihl, WOLF-garten en Makita, maar ook van grasmaaiers van eigen merken van Praxis en Gamma. Of je nu een accumaaier, elektrische grasmaaier met snoer, accu of een handmaaier zoekt, wij helpen je de beste koop te doen.

Grasmaaier kopen

Ook al zijn alle grasmaaiers bedoeld om je gazon netjes gemaaid te houden, er zijn toch veel verschillende soorten. Wij helpen je vergelijken en kiezen voordat je een grasmaaier koopt.

Grasmaaiers vergelijken

Bij ons vergelijk je grasmaaiers met elkaar, zodat je ziet welke grasmaaier het beste maait. Als je al weet wat voor soort maaier je wilt (accu, hand, maaier met snoer), dan filter je daarop en vergelijk je die grasmaaiers onderling. Vergelijk hoe kort het gras gemaaid kan worden, of de grasmaaier kan mulchen en of hij zelfrijdend is. Sommige maaiers kunnen ook goed nat gras maaien, en dat kan best van pas komen in ons land.