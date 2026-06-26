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Grasmaaiers vergelijken

Laatste update van de test: 26 juni 2026|

Kies je een elektrische grasmaaier met snoer, accu of een handmaaier?

  • Vonroc LM502AC
    VonrocLM502AC
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Vonroc LM508XX
    VonrocLM508XX
    Handgrasmaaier|40 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Einhell GC-HM 300
    EinhellGC-HM 300
    Handgrasmaaier|30 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Einhell GC-EM 1032
    EinhellGC-EM 1032
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch EasyRotak 32-205
    BoschEasyRotak 32-205
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch EasyRotak 32-215
    BoschEasyRotak 32-215
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Central Park 34cm - 18V - 200m² - Inclusief accu en oplader
    Central Park34cm - 18V - 200m² - Inclusief accu en oplader
    Accugrasmaaier|34 cm|Mulching: Nee

    € 190,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Stiga Combi 340C
    StigaCombi 340C
    Elektrische grasmaaier met snoer|34 cm|Mulching: Ja

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Skil GM1E 0125 AA (inclusief accu en lader)
    SkilGM1E 0125 AA (inclusief accu en lader)
    Accugrasmaaier|32 cm|Mulching: Nee

    € 270,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Gamma HGM-30
    GammaHGM-30
    Handgrasmaaier|30 cm|Mulching: Nee

    € 58,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Stiga SCM 240 R
    StigaSCM 240 R
    Handgrasmaaier|40 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch EasyRotak 32-235
    BoschEasyRotak 32-235
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Makita DLM330Z (zonder accu en lader)
    MakitaDLM330Z (zonder accu en lader)
    Accugrasmaaier|33 cm|Mulching: Ja

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POWDPGLWS1 (inclusief accu en lader)
    PowerplusPOWDPGLWS1 (inclusief accu en lader)
    Accugrasmaaier|34 cm|Mulching: Ja

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Stihl RMA 235 SET (inclusief accu en lader)
    StihlRMA 235 SET (inclusief accu en lader)
    Accugrasmaaier|33 cm|Mulching: Nee

    € 340,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Gardena PowerMax 32/1200
    GardenaPowerMax 32/1200
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Ryobi ONE+ RLM18X33B40 (inclusief accu en lader)
    RyobiONE+ RLM18X33B40 (inclusief accu en lader)
    Accugrasmaaier|33 cm|Mulching: Ja

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch Universal Rotak 2x18V-37-550 (inclusief 2 accu's en lader)
    BoschUniversal Rotak 2x18V-37-550 (inclusief 2 accu's en lader)
    Accugrasmaaier|37 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

Grasmaaiers getest 

Welke grasmaaier je moet kopen wordt bepaald door hoe groot je gazon is. Daarnaast zoek je natuurlijk de beste. Daarom testen wij gazonmaaiers op hoe goed ze maaien, geluid dat ze produceren en hoeveel energie ze gebruiken. We hebben testresultaten van maaiers van bijvoorbeeld Bosch, Gardena, Stihl, WOLF-garten en Makita, maar ook van grasmaaiers van eigen merken van Praxis en Gamma. Of je nu een accumaaier, elektrische grasmaaier met snoer, accu of een handmaaier zoekt, wij helpen je de beste koop te doen.

Grasmaaier kopen

Ook al zijn alle grasmaaiers bedoeld om je gazon netjes gemaaid te houden, er zijn toch veel verschillende soorten. Wij helpen je vergelijken en kiezen voordat je een grasmaaier koopt.

Grasmaaiers vergelijken

Bij ons vergelijk je grasmaaiers met elkaar, zodat je ziet welke grasmaaier het beste maait. Als je al weet wat voor soort maaier je wilt (accu, hand, maaier met snoer), dan filter je daarop en vergelijk je die grasmaaiers onderling. Vergelijk hoe kort het gras gemaaid kan worden, of de grasmaaier kan mulchen en of hij zelfrijdend is. Sommige maaiers kunnen ook goed nat gras maaien, en dat kan best van pas komen in ons land.

Grasmaaiers per merk