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Bosch grasmaaier

Welke Bosch grasmaaier komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bosch grasmaaiers en vergelijk de Bosch grasmaaier met andere grasmaaiers.
Laatste update van de test: 26 juni 2026
  • Bosch EasyRotak 32-205
    BoschEasyRotak 32-205
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

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  • Bosch EasyRotak 32-215
    BoschEasyRotak 32-215
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

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  • Bosch EasyRotak 32-235
    BoschEasyRotak 32-235
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

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  • Bosch Universal Rotak 2x18V-37-550 (inclusief 2 accu's en lader)
    BoschUniversal Rotak 2x18V-37-550 (inclusief 2 accu's en lader)
    Accugrasmaaier|37 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

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  • Bosch AdvancedRotak 40-650
    BoschAdvancedRotak 40-650
    Elektrische grasmaaier met snoer|40 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

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  • Bosch Easy Mower 18V-32-200 (zonder accu en lader)
    BoschEasy Mower 18V-32-200 (zonder accu en lader)
    Accugrasmaaier|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

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  • Bosch Easy Mower 18V-32-200 (inclusief accu en lader)
    BoschEasy Mower 18V-32-200 (inclusief accu en lader)
    Accugrasmaaier|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

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  • Bosch ARM 3200
    BoschARM 3200
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

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  • Bosch CityMower 18
    BoschCityMower 18
    Accugrasmaaier|34 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bosch CityMower 18 Solo (zonder accu)
    BoschCityMower 18 Solo (zonder accu)
    Accugrasmaaier|34 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

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  • Bosch AdvancedRotak 36-690
    BoschAdvancedRotak 36-690
    Accugrasmaaier|42 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bosch UniversalRotak 36-550
    BoschUniversalRotak 36-550
    Accugrasmaaier|38 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bosch AdvancedRotak 650
    BoschAdvancedRotak 650
    Elektrische grasmaaier met snoer|42 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch AdvancedRotak 750
    BoschAdvancedRotak 750
    Elektrische grasmaaier met snoer|44 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bosch UniversalRotak 550
    BoschUniversalRotak 550
    Elektrische grasmaaier met snoer|36 cm|Mulching: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

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  • Bosch AHM 30
    BoschAHM 30
    Handgrasmaaier|30 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

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  • Bosch Rotak 32 Ergoflex
    BoschRotak 32 Ergoflex
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

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  • Bosch Rotak 43 LI (2 Accu's)
    BoschRotak 43 LI (2 Accu's)
    Accugrasmaaier|43 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

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Grasmaaiers per merk