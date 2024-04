BoschEasy Mower 18V-32-200 (zonder accu en lader)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op! Bij deze variant is geen accu of lader meegeleverd. Deze Bosch Easy Mower 18V-32-200 (zonder accu en lader) is een accu grasmaaier. Het gewicht is 8,1 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De Easy Mower 18V-32-200 (zonder accu en lader) van Bosch geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 20 mm en als hoogste 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.