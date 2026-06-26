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Powerplus grasmaaier

Welke Powerplus grasmaaier komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Powerplus grasmaaiers en vergelijk de Powerplus grasmaaier met andere grasmaaiers.
Laatste update van de test: 26 juni 2026
  • Powerplus POWDPGLWS1 (inclusief accu en lader)
    PowerplusPOWDPGLWS1 (inclusief accu en lader)
    Accugrasmaaier|34 cm|Mulching: Ja

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POWPG10240
    PowerplusPOWPG10240
    Elektrische grasmaaier met snoer|46 cm|Mulching: Ja
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POW63701T
    PowerplusPOW63701T
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POW63700
    PowerplusPOW63700
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POWXG60215
    PowerplusPOWXG60215
    Benzine grasmaaier|51 cm|Mulching: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POWXG60210
    PowerplusPOWXG60210
    Benzine grasmaaier|46 cm|Mulching: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POWXG60220
    PowerplusPOWXG60220
    Benzine grasmaaier|56 cm|Mulching: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POWXQG7556
    PowerplusPOWXQG7556
    Benzine grasmaaier|56 cm|Mulching: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POW63771
    PowerplusPOW63771
    Benzine grasmaaier|41 cm|Mulching: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POWXQG7510
    PowerplusPOWXQG7510
    Elektrische grasmaaier met snoer|46 cm|Mulching: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Powerplus POWEG63705
    PowerplusPOWEG63705
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Powerplus POWXG6251
    PowerplusPOWXG6251
    Elektrische grasmaaier met snoer|38 cm|Mulching: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Powerplus POWXG6281
    PowerplusPOWXG6281
    Elektrische grasmaaier met snoer|42 cm|Mulching: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

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