Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Powerplus zijn POWXG60215 is een benzine grasmaaier. De maaier weegt 37 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Powerplus POWXG60215 kan worden ingesteld op 6 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 25 mm en 75 mm. De maaibreedte is 51 cm.