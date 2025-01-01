icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

PowerplusPOWXG60215

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Benzine grasmaaier
  • Maaibreedte:  51 cm
  • Mulching:  Ja

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Powerplus zijn POWXG60215 is een benzine grasmaaier. De maaier weegt 37 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Powerplus POWXG60215 kan worden ingesteld op 6 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 25 mm en 75 mm. De maaibreedte is 51 cm.

Samenvatting

Soort
Benzine grasmaaier
Maaibreedte
51 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
25 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
37,0 kg