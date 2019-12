Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Powerplus POWPG10240 is een cirkelmaaier met een snoer. Hij heeft (zeker voor een snoermaaier) een flinke maaibreedte van 46 cm. Dat maakt hem geschikt voor grote gazonnen, al moet je dus wel overal kunnen komen met een verlengsnoer. Is ook voorzien van een mulching-functie. Wel produceert hij relatief veel lawaai en is hij behoorlijk duur.