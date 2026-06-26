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Einhell grasmaaier

Welke Einhell grasmaaier komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Einhell grasmaaiers en vergelijk de Einhell grasmaaier met andere grasmaaiers.
Laatste update van de test: 26 juni 2026
  • Einhell GC-HM 300
    EinhellGC-HM 300
    Handgrasmaaier|30 cm|Mulching: Nee

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  • Einhell GC-EM 1032
    EinhellGC-EM 1032
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

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  • Einhell GE-CM 18
    EinhellGE-CM 18
    Accugrasmaaier|30 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Einhell GC-HM 30
    EinhellGC-HM 30
    Handgrasmaaier|30 cm|Mulching: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Einhell GE-PM 48 SHWB&S
    EinhellGE-PM 48 SHWB&S
    Benzine grasmaaier|48 cm|Mulching: Ja

    Prijs niet beschikbaar

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    Lawaai

  • Einhell GE-HM 38 S-F
    EinhellGE-HM 38 S-F
    Handgrasmaaier|38 cm|Mulching: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-CM 18/30 Li (zonder accu)
    EinhellGE-CM 18/30 Li (zonder accu)
    Accugrasmaaier|30 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-CM 18/32 Li-Solo zonder accu
    EinhellGE-CM 18/32 Li-Solo zonder accu
    Accugrasmaaier|32 cm|Mulching: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-HM 18/38 zonder accu of lader
    EinhellGE-HM 18/38 zonder accu of lader
    Accugrasmaaier|38 cm
    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-CM 18/33 Li-Solo zonder accu
    EinhellGE-CM 18/33 Li-Solo zonder accu
    Accugrasmaaier|33 cm|Mulching: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-CM 18/30 Li
    EinhellGE-CM 18/30 Li
    Accugrasmaaier|30 cm|Mulching: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GC-EM 1742
    EinhellGC-EM 1742
    Elektrische grasmaaier met snoer|42 cm|Mulching: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-CM 36/37 Li-Solo
    EinhellGE-CM 36/37 Li-Solo
    Accugrasmaaier
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-CM 18/33 Li inclusief accu en lader
    EinhellGE-CM 18/33 Li inclusief accu en lader
    Accugrasmaaier|33 cm|Mulching: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell 3413226
    Einhell3413226
    Accugrasmaaier|36 cm|Mulching: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-CM 36/33 Li inclusief 2 accu's
    EinhellGE-CM 36/33 Li inclusief 2 accu's
    Accugrasmaaier|33 cm|Mulching: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Lawaai

    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell GE-CM 36/41
    EinhellGE-CM 36/41
    Accugrasmaaier
    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

  • Einhell Rassaro 36/36 Li Kit (2x 3.0Ah) Accu Grasmaaier - Power X-Change - 36cm
    EinhellRassaro 36/36 Li Kit (2x 3.0Ah) Accu Grasmaaier - Power X-Change - 36cm
    Accugrasmaaier|36 cm
    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

Grasmaaiers per merk