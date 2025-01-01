Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De GC-HM 30 van Einhell is een handgrasmaaier. Het gewicht van de maaier is 6,5 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Einhell GC-HM 30 kan worden ingesteld op 3 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 15 mm en 42 mm. De maaibreedte is 30 cm.