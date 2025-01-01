Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch Rotak 32 Ergoflex is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat weegt 8 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Bosch Rotak 32 Ergoflex geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 30 mm en als hoogste 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.