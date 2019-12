Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch Rotak 43 LI accumaaier is (ook voor een accumaaier) aan de prijs. Hij heeft een flinke maaibreedte van 43 cm en is dus geschikt voor hele grote gazonnen. De maaiprestaties en het gebruiksgemak zijn prima en de accu doet het in verhouding met andere accumaaiers heel behoorlijk. Ook maakt hij relatief weinig lawaai. Hij heeft alleen geen hulpstuk/stand voor mulching, en dat is voor zo'n dure maaier een groot gemis. Dit is de versie met 2 accu's, er is ook een versie met 1 accu.