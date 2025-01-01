Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bosch zijn Rotak 43 LI (2 Accu's) is een accu grasmaaier. De maaier weegt 13,9 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De Rotak 43 LI (2 Accu's) van Bosch kan worden ingesteld op 6 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 70 mm. De maaibreedte is 43 cm.