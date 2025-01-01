Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AdvancedRotak 650 van Bosch is een elektrische grasmaaier met snoer. Het gewicht van de maaier is 16,5 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De AdvancedRotak 650 van Bosch kan worden ingesteld op 7 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 80 mm. De maaibreedte is 42 cm.