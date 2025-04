BoschAdvancedRotak 40-650

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AdvancedRotak 40-650 (zonder accu) van Bosch is een elektrische grasmaaier met snoer. Het gewicht van de maaier is 16,5 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De AdvancedRotak 40-650 (zonder accu) heeft 7 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 25 mm en de hoogste is 80 mm. De maaibreedte is 40 cm.