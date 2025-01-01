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BoschCityMower 18

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  34 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De CityMower 18 van Bosch is een accu grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 9,9 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Bosch CityMower 18 kan worden ingesteld op 3 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 30 mm en 60 mm. De maaibreedte is 34 cm.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
34 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
30 mm
Maximale maaihoogte
60 mm
Inhoud opvangbak
28 liter
Gewicht
10 kg