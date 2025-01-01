BoschEasyRotak 32-215

Bosch haar EasyRotak 32-215 is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat heeft een gewicht van 10 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De EasyRotak 32-215 kan worden ingesteld op 3 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 25 mm en 65 mm. De maaibreedte is 32 cm.