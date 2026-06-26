Heb je een groot gazon, dan biedt een accugrasmaaier uitkomst. Voor een klein gazon is een handgrasmaaier of grasmaaier met (verleng)snoer prima. Heb je meer dan 250m2 gazon en wil je niet met een verlengsnoer werken, dan kies je voor een accugrasmaaier. Let wel op: de accu wordt niet altijd meegeleverd.

Voor- en nadelen grasmaaier met accu

Oplaadbare grasmaaiers hebben zo hun voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld onderhoudsarm, want je zit niet met zo'n lang snoer. Ook heb je, door het ontbreken van een snoer, een verder bereik. De accu is soms ook te gebruiken voor andere apparaten van hetzelfde merk. Ook hebben deze grasmaaiers vaak een krachtige motor.

Maar er zitten ook nadelen aan draadloze accumaaiers. Ze zijn een stuk prijziger van handmaaiers of grasmaaiers met snoer. Ook moet je de accu regelmatig opladen en kun je gemiddeld niet heel lang maaien op één lading. Tot slot zijn deze machines vrij zwaar.

Accugrasmaaier kopen

Er zijn kleine en grote accugrasmaaiers, met een krachtige accu voor grote en lastige gazons. De beste accugrasmaaiers hebben een accu van 36V. Een accugrasmachine is gemiddeld duurder dan een met snoer. De accu('s) van een accumaaier kun je bij veel merken ook gebruiken voor ander accugereedschap zoals heggenscharen of kettingzagen. Die kun je dan zonder accu kopen.

Er zijn wat dingen waar je op let als je een grasmaaier op accu gaat kopen. Als eerste dus de accugrootte. En het aantal accu's. Maar ook de oplaadtijd en gebruiksduur. In de vergelijker zie je voor elke accumaaier hoveel je kunt maaien voor je de grasmaaier moet opladen.

Accugrasmaaier vergelijken

Vergelijk naast bovenstaande zaken ook op dingen die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld of de grasmachine kan mulchen, hoe zwaar hij is en hoeveel lawaai hij maakt.

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