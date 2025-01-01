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Skil0130BA (inclusief 2 x 2.0 Ah accu en snellader)

€ 200,-

Richtprijs

  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  34 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De GM1E0130BA 2x 20V 2,0Ah van Skil is een accu grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 14,4 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De GM1E0130BA 2x 20V 2,0Ah van Skil heeft 6 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 25 mm en de hoogste is 75 mm. De maaibreedte is 34 cm.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
34 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
25 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
12 liter
Gewicht
14 kg