Skil0130BA (inclusief 2 x 2.0 Ah accu en snellader)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De GM1E0130BA 2x 20V 2,0Ah van Skil is een accu grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 14,4 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De GM1E0130BA 2x 20V 2,0Ah van Skil heeft 6 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 25 mm en de hoogste is 75 mm. De maaibreedte is 34 cm.