MakitaDLM432Z (zonder accu)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op! Bij deze variant is geen accu meegeleverd. De DLM432Z (zonder accu) van Makita is een accu grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 16,2 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Makita DLM432Z (zonder accu) kan worden ingesteld op 13 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 20 mm en 75 mm. De maaibreedte is 43 cm.