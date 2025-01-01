RyobiONE+ RLM18X33B40 (inclusief accu en lader)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ryobi RLM18X33B40 (inclusief accu en lader) is een accu grasmaaier. Het apparaat weegt 7,5 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Ryobi RLM18X33B40 (inclusief accu en lader) geeft je de keuze uit 5 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 25 mm en als hoogste 65 mm. De maaibreedte is 33 cm.