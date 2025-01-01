WorxWG749E (inclusief 2 accu's en lader)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Worx zijn WG749E (inclusief 2 accu's en lader) is een accu grasmaaier. De maaier weegt 28,7 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De WG749E (inclusief 2 accu's en lader) geeft je de keuze uit 7 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 20 mm en als hoogste 80 mm. De maaibreedte is 46 cm.