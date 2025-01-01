StigaCollector 132e Kit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Collector 132 AE KIT van Stiga is een accu grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 8,4 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Stiga Collector 132 AE KIT geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 30 mm en als hoogste 70 mm. De maaibreedte is 30 cm.