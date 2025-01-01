SkilGM1E 0125 AA (inclusief accu en lader)

De GM1E 0125 AA (incl. 4.0Ah accu + lader) van Skil is een accu grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 9,2 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De GM1E 0125 AA (incl. 4.0Ah accu + lader) geeft je de keuze uit 5 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 30 mm en als hoogste 70 mm. De maaibreedte is 32 cm.