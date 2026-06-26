Elektrische grasmaaiers

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Geen zin om een handgrasmaaier aan te duwen om het gras te maaien? Een elektrische maaier met snoer biedt uitkomst. Kun je het hele gazon bereiken met een verlengsnoer, dan is een grasmaaier met snoer verreweg de goedkoopste optie.
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
€ 130,-
Richtprijs
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
€ 350,-
Richtprijs
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
€ 290,-
Richtprijs
Gebruiksgemak
Lawaai
Gebruiksgemak
Lawaai
De maaibreedte van de elektrische grasmaaier bepaalt hoe veel je in 1 strook maait. Kies een bredere voor grotere gazonnen. Een elektrische automatische grasmaaier die zelf kan rijden kan handig zijn. Je moet hem wel besturen, maar hoeft niet te duwen.
Een elektrische maaier met grote opvangbak hoef je minder vaak te legen. En als de grasmaaier een mulching functie heeft, wordt het fijngemalen gras weer over het gazon verdeeld.
Zoek in de vergelijker welke elektrische grasmaaier bij je past.
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Als een elektrische grasmaaier veel vermogen heeft, zegt dat nog niets over hoe goed hij maait.
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