Geen zin om een handgrasmaaier aan te duwen om het gras te maaien? Een elektrische maaier met snoer biedt uitkomst. Kun je het hele gazon bereiken met een verlengsnoer, dan is een grasmaaier met snoer verreweg de goedkoopste optie.

Voordelen elektrische grasmaaiers met snoer

Minder onderhoud dan een grasmaaier met bezinemotor

Goedkoper dan benzinegrasmaaier en accugrasmaaier

Eindeloos grasmaaien (geen last van lege accu of benzinetank)

Milieuvriendelijk ten opzichte van benzinemaaier

Elektrische grasmaaier kopen

De maaibreedte van de elektrische grasmaaier bepaalt hoe veel je in 1 strook maait. Kies een bredere voor grotere gazonnen. Een elektrische automatische grasmaaier die zelf kan rijden kan handig zijn. Je moet hem wel besturen, maar hoeft niet te duwen.

Een elektrische maaier met grote opvangbak hoef je minder vaak te legen. En als de grasmaaier een mulching functie heeft, wordt het fijngemalen gras weer over het gazon verdeeld.

Zoek in de vergelijker welke elektrische grasmaaier bij je past.

Elektrische grasmaaiers getest

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je de testresultaten van de elektrische grasmaaiers. Zo zie je welke het beste is.

Als een elektrische grasmaaier veel vermogen heeft, zegt dat nog niets over hoe goed hij maait.

Vergelijk de elektrische gazonmaaiers ook op eigenschappen als opvangbak, mulching functie, maaibreedte, maaihoogte, geluid, afmetingen en gewicht.