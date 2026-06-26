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Elektrische grasmaaiers

Laatste update van de test: 26 juni 2026|

Geen zin om een handgrasmaaier aan te duwen om het gras te maaien? Een elektrische maaier met snoer biedt uitkomst. Kun je het hele gazon bereiken met een verlengsnoer, dan is een grasmaaier met snoer verreweg de goedkoopste optie.

  • Vonroc LM502AC
    VonrocLM502AC
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Einhell GC-EM 1032
    EinhellGC-EM 1032
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch EasyRotak 32-205
    BoschEasyRotak 32-205
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch EasyRotak 32-215
    BoschEasyRotak 32-215
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Stiga Combi 340C
    StigaCombi 340C
    Elektrische grasmaaier met snoer|34 cm|Mulching: Ja

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch EasyRotak 32-235
    BoschEasyRotak 32-235
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Gardena PowerMax 32/1200
    GardenaPowerMax 32/1200
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Bosch AdvancedRotak 40-650
    BoschAdvancedRotak 40-650
    Elektrische grasmaaier met snoer|40 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • WOLF-Garten Grasmaaier A 320 E
    WOLF-GartenGrasmaaier A 320 E
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Intratuin Elektrische grasmaaier 1400W 34 cm
    IntratuinElektrische grasmaaier 1400W 34 cm
    Elektrische grasmaaier met snoer|34 cm|Mulching: Nee

    € 130,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Gardena Powermax 1100/32
    GardenaPowermax 1100/32
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Black+Decker BEMW351
    Black+DeckerBEMW351
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Central Park CPE1846A/2
    Central ParkCPE1846A/2
    Elektrische grasmaaier met snoer|46 cm|Mulching: Ja

    € 350,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Makita ELM3320
    MakitaELM3320
    Elektrische grasmaaier met snoer|33 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • Stihl RME 339 C
    StihlRME 339 C
    Elektrische grasmaaier met snoer|37 cm|Mulching: Ja

    € 290,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Lawaai

  • WOLF-Garten S 3200 E
    WOLF-GartenS 3200 E
    Elektrische grasmaaier met snoer|32 cm|Mulching: Nee

    Gebruiksgemak

    Lawaai

Voordelen elektrische grasmaaiers met snoer

  • Minder onderhoud dan een grasmaaier met bezinemotor
  • Goedkoper dan benzinegrasmaaier en accugrasmaaier
  • Eindeloos grasmaaien (geen last van lege accu of benzinetank)
  • Milieuvriendelijk ten opzichte van benzinemaaier

Elektrische grasmaaier kopen

De maaibreedte van de elektrische grasmaaier bepaalt hoe veel je in 1 strook maait. Kies een bredere voor grotere gazonnen. Een elektrische automatische grasmaaier die zelf kan rijden kan handig zijn. Je moet hem wel besturen, maar hoeft niet te duwen.

Een elektrische maaier met grote opvangbak hoef je minder vaak te legen. En als de grasmaaier een mulching functie heeft, wordt het fijngemalen gras weer over het gazon verdeeld.

Zoek in de vergelijker welke elektrische grasmaaier bij je past.

Elektrische grasmaaiers getest

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je de testresultaten van de elektrische grasmaaiers. Zo zie je welke het beste is.

Als een elektrische grasmaaier veel vermogen heeft, zegt dat nog niets over hoe goed hij maait. 

Vergelijk de elektrische gazonmaaiers ook op eigenschappen als opvangbak, mulching functie, maaibreedte, maaihoogte, geluid, afmetingen en gewicht.

Grasmaaiers per merk