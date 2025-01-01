StihlRME 339 C

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Stihl RME 339 C is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat weegt 13,4 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De RME 339 C van Stihl kan worden ingesteld op 5 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 30 mm en 82 mm. De maaibreedte is 37 cm.