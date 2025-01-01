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StihlRME 339 C

€ 290,-

Richtprijs

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  37 cm
  • Mulching:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Stihl RME 339 C is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat weegt 13,4 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De RME 339 C van Stihl kan worden ingesteld op 5 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 30 mm en 82 mm. De maaibreedte is 37 cm.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
37 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
30 mm
Maximale maaihoogte
82 mm
Inhoud opvangbak
34 liter
Gewicht
13,4 kg