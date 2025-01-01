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Central ParkCPE1846A/2

€ 350,-

Richtprijs

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  46 cm
  • Mulching:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Central Park haar CPE1846A/2 is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat heeft een gewicht van 26,4 kg en er is ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De CPE1846A/2 kan worden ingesteld op 7 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 30 mm en 75 mm. De maaibreedte is 46 cm. Te koop bij Praxis met artikelnummer 5476434.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
46 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
30 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
45 liter
Gewicht
26,4 kg