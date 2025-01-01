Central ParkCPE1846A/2

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Central Park haar CPE1846A/2 is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat heeft een gewicht van 26,4 kg en er is ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De CPE1846A/2 kan worden ingesteld op 7 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 30 mm en 75 mm. De maaibreedte is 46 cm. Te koop bij Praxis met artikelnummer 5476434.