GardenaPowermax 1100/32

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gardena haar Powermax 1100/32 is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat heeft een gewicht van 7,5 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De Powermax 1100/32 van Gardena geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 20 mm en als hoogste 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.