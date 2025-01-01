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GardenaPowermax 1100/32

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  32 cm
  • Mulching:  Nee

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Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Gardena haar Powermax 1100/32 is een elektrische grasmaaier met snoer. Het apparaat heeft een gewicht van 7,5 kg en er is geen ondersteuning voor mulching. Met een mulchmaaier kan het gemaaide gras fijner worden gemaakt en over het gazon worden verdeeld, wat gunstig is voor de gezondheid van het gras en de hoeveelheid afval vermindert. De Powermax 1100/32 van Gardena geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 20 mm en als hoogste 60 mm. De maaibreedte is 32 cm.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
32 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
20 mm
Maximale maaihoogte
60 mm
Inhoud opvangbak
21 liter
Gewicht
8 kg

Prijzen