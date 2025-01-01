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IntratuinElektrische grasmaaier 1400W 34 cm

€ 130,-

Richtprijs

  • Soort:  Elektrische grasmaaier met snoer
  • Maaibreedte:  34 cm
  • Mulching:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Elektrische grasmaaier 1400W 34 cm van Intratuin is een elektrische grasmaaier met snoer. Het gewicht van de maaier is 9,6 kilogram en er is geen ondersteuning voor mulching. Een grasmaaier met mulchingfunctie hakt het gemaaide gras extra fijn en verspreidt het terug over het gazon, waardoor het gras gezonder wordt en er minder grasafval ontstaat. De Elektrische grasmaaier 1400W 34 cm kan worden ingesteld op 5 verschillende maaihoogtes voor een nauwkeurig gemaaid gazon. Maaihoogtes zijn instelbaar tussen minimaal 25 mm en 75 mm. De maaibreedte is 34 cm. Te koop bij Intratuin met artikelnummer 10078732.

Samenvatting

Soort
Elektrische grasmaaier met snoer
Maaibreedte
34 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
25 mm
Maximale maaihoogte
75 mm
Inhoud opvangbak
26 liter
Gewicht
10 kg