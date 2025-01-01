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GardenaHandyMower 22/18V P4A Set

In de uitvoering
  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  22 cm
  • Mulching:  Ja

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Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Gardena zijn HandyMower 22/18V P4A Set is een accu grasmaaier. De maaier weegt 4,2 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Gardena HandyMower 22/18V P4A Set geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 30 mm en als hoogste 50 mm. De maaibreedte is 22 cm.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
22 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
30 mm
Maximale maaihoogte
50 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
4,2 kg

Prijzen