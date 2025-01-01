Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gardena zijn HandyMower 22/18V P4A Set is een accu grasmaaier. De maaier weegt 4,2 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Door het gebruik van een mulchmaaier wordt het gemaaide gras fijngemaakt en opnieuw verdeeld over het gazon, wat de gezondheid van het gras verbetert en de hoeveelheid afval vermindert. Deze Gardena HandyMower 22/18V P4A Set geeft je de keuze uit 3 maaihoogtes voor persoonlijke maairesultaten. Als laagste stand kun je kiezen voor 30 mm en als hoogste 50 mm. De maaibreedte is 22 cm.