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GardenaHandyMower 22/18V P4A Solo (zonder accu)

In de uitvoering
  • Soort:  Accugrasmaaier
  • Maaibreedte:  22 cm
  • Mulching:  Ja

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Testresultaat

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Testoordeel
Maaien
Gebruiksgemak
Voorzieningen
Accu
Lawaai
Energieverbruik

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De HandyMower 22/18V P4A Solo (zonder accu) van Gardena is een accu grasmaaier. Het gewicht van de maaier is 4,2 kilogram en er is ondersteuning voor mulching. Mulching maakt het mogelijk om het gemaaide gras fijn te maken en terug te strooien over het gazon, wat zorgt voor minder afval en gezonder gras. De Gardena HandyMower 22/18V P4A Solo (zonder accu) heeft 3 standen waar je de maaihoogte mee instelt op je eigen voorkeur. De laagste maaihoogte is 30 mm en de hoogste is 50 mm. De maaibreedte is 22 cm.

Samenvatting

Soort
Accugrasmaaier
Maaibreedte
22 cm
Mulching
Mulchinghulpstuk meegeleverd
Minimale maaihoogte
30 mm
Maximale maaihoogte
50 mm
Inhoud opvangbak
-
Gewicht
4 kg

Prijzen