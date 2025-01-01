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Professioneel getest!

De beste elektrische grasmaaier met snoer

Welke elektrische grasmaaier met snoer maait je gazon het best en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle grasmaaiers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

predicaten

Wij hebben elektrische grasmaaiers met snoer voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede elektrische grasmaaier te kiezen.

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    Professionele test

    Onze onderzoekers testen elke maaimachine uitgebreid volgens een vast testprogramma.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke grasmaaiers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

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    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We hebben verschillende soorten grasmaaiers getest, waaronder elektrische grasmaaiers met een snoer. een elektrische maaimachine is geschikt zolang je tuin niet al te groot is, en je met een verlengsnoer overal kunt komen. We keken onder andere naar maaiprestaties, gebruiksgemak en voorzieningen.
Lees hoe wij grasmaaiers testen.

  • grasmaaiers met snoer-200x200-2-voorzieningen

    1. Grote prijs- en kwaliteitsverschillen

    Elektrische grasmaaiers met een snoer verschillen flink in prijs. De goedkoopste kosten nog geen €100 en de duurdere meer dan €250. Met een maaier die een bredere strook in 1 keer maait ben je sneller klaar. Maar bredere maaiers zijn ook duurder. 

    De maaiprestaties van elektrische grasmaaiers laten te wensen over: 1 op de 3 scoort een onvoldoende.

  • grasmaaiers met snoer-200x200-3-lawaai

    2. Lawaaierig

    De meeste grasmaaiers met een snoer maken veel lawaai. We delen hier nogal wat onvoldoendes uit. Bij slechts enkele machines zijn we te spreken over het geluidsniveau.

  • grasmaaiers met snoer-200x200-1-maaiprestaties

    3. Mulchen

    Bij een grasmaaier met mulching wordt het gemaaide gras extra fijn gemaakt en weer over het gazon verdeeld. De meeste grasmaaiers met een snoer hebben standaard geen mulchfunctie, maar bij een aantal modellen is dit wel een optie. Als ze het hebben, beoordelen we ook hoe goed het werkt.

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