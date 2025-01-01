Welke elektrische grasmaaier met snoer maait je gazon het best en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle grasmaaiers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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Onze onderzoekers testen elke maaimachine uitgebreid volgens een vast testprogramma.
Met onze test zie je in één oogopslag welke grasmaaiers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We hebben verschillende soorten grasmaaiers getest, waaronder elektrische grasmaaiers met een snoer. een elektrische maaimachine is geschikt zolang je tuin niet al te groot is, en je met een verlengsnoer overal kunt komen. We keken onder andere naar maaiprestaties, gebruiksgemak en voorzieningen.
Lees hoe wij grasmaaiers testen.
Elektrische grasmaaiers met een snoer verschillen flink in prijs. De goedkoopste kosten nog geen €100 en de duurdere meer dan €250. Met een maaier die een bredere strook in 1 keer maait ben je sneller klaar. Maar bredere maaiers zijn ook duurder.
De maaiprestaties van elektrische grasmaaiers laten te wensen over: 1 op de 3 scoort een onvoldoende.
De meeste grasmaaiers met een snoer maken veel lawaai. We delen hier nogal wat onvoldoendes uit. Bij slechts enkele machines zijn we te spreken over het geluidsniveau.
Bij een grasmaaier met mulching wordt het gemaaide gras extra fijn gemaakt en weer over het gazon verdeeld. De meeste grasmaaiers met een snoer hebben standaard geen mulchfunctie, maar bij een aantal modellen is dit wel een optie. Als ze het hebben, beoordelen we ook hoe goed het werkt.
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