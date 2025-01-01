Elektrische grasmaaiers met een snoer verschillen flink in prijs. De goedkoopste kosten nog geen €100 en de duurdere meer dan €250. Met een maaier die een bredere strook in 1 keer maait ben je sneller klaar. Maar bredere maaiers zijn ook duurder.

De maaiprestaties van elektrische grasmaaiers laten te wensen over: 1 op de 3 scoort een onvoldoende.