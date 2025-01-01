Welke handgrasmaaier maait je gazon het best en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf handmaaiers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om een goede handgrasmaaier te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke maaimachine uitgebreid volgens een vast testprogramma.
Met onze test zie je in één oogopslag welke grasmaaiers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We hebben verschillende soorten grasmaaiers getest, waaronder handgrasmaaiers. We keken onder andere naar maaiprestaties en gebruiksgemak. Lees meer over hoe wij grasmaaiers testen.
Een grasmaaier moet goed en snel maaien. Ook als het gras nat, lang of verwilderd is. Of als het gazon een helling heeft. Randjes en hoekjes zijn ook vaak lastig. Lang niet alle geteste grasmaaiers maaien naar behoren.
Als een grasmaaier onhandig in gebruik is, dan wordt het maaien een taaie klus. Daarom testen we uitgebreid hoe makkelijk de handmaaiers maaien. Ook kijken we of ze een opvangbak voor het gemaaide gras hebben en hoe breed hij maait.
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