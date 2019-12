Tweede Kamer tegen achteruitgang garantierechten

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de regering hiertoe in een motie opgeroepen, na een brief van de Consumentenbond.

Garantietermijn

De Europese Commissie stelt voor om de wettelijke garantietermijn voor alle online gekochte producten op maximaal 2 jaar te stellen. Als dit voorstel ongewijzigd zou worden ingevoerd, kunnen consumenten met een product dat na meer dan 2 jaar buiten hun schuld kapotgaat, de verkoper nergens meer op aanspreken. De Consumentenbond vindt dat onaanvaardbaar. Nederlandse consumenten hebben nu recht op een deugdelijk product zolang als zij redelijkerwijs mogen verwachten. Bij veel producten is dat langer dan 2 jaar en bij sommige producten, zoals wasmachines en televisies, zelfs veel langer. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is goed voor consumenten dat de Tweede Kamer tijdig laat weten dat de regering zich in Europa moet inzetten voor minimaal het behoud van het huidige, Nederlandse niveau van consumentenrechten.'

Herziening regelgeving

Het plan van de Europese Commissie is onderdeel van een brede herziening van het consumentenrecht in de Europese Unie. De herziening omvat onder meer de regels over oneerlijke algemene voorwaarden, prijsaanduiding en oneerlijke handelspraktijken. Ook komen er regels voor de aankoop van digitale producten. Volgens de planning is de herziening afgerond halverwege 2017.

