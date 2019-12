Vaccinatieadviseurs laten steken vallen

In totaal kregen 20 artsen en vaccinatiecentra bezoek van mysteryshoppers. Bij alle consulten haperde er wel iets aan het advies. Zo kwamen vaak niet alle belangrijke hygiënemaatregelen en leefstijladviezen aan bod. Soms werden vaccinaties voor hepatitis B en rabiës (hondsdolheid) aanbevolen, terwijl dat niet nodig was. Bij 16 van de 20 consulten werd geen informatie gegeven over bijwerkingen van de geadviseerde vaccinaties of pillen, die bij vooral malariapillen flink kunnen zijn.

Een mysteryreiziger naar Peru en het Amazonegebied kreeg te horen dat een vaccinatie tegen hepatitis A niet nodig was, omdat die in 2010 eenmalig was gegeven. Een hepatitis A-vaccinatie moet echter worden herhaald. Een ernstige misser van de adviseur, want het hepatitis A-virus kan een zeer besmettelijke ontsteking van de lever veroorzaken.

2 diabetespatiënten kregen geen informatie over het meenemen van antibiotica op reis. Dit is wel noodzakelijk, want bij insulineafhankelijke diabetespatiënten kan de suikerspiegel snel ontregeld raken bij reizigersdiarree en/of uitdroging.

Zika-virus

Ook bij de voorlichting over muggen lieten de reizigersadviseurs flinke steken vallen. Slechts een enkeling gaf aan dat DEET in bepaalde gebieden ook overdag gebruikt moet worden, bijvoorbeeld tegen denguemuggen en muggen die gele koorts overbrengen. In Zuid- en Midden-Amerika zijn de denguemug en gelekoortsmug op dit moment berucht vanwege het zika-virus. Daarom vroegen 4 zwangere mysteryshoppers advies over een vakantie naar Suriname, inclusief het binnenland. Alle 4 de artsen stipten het onderwerp zika aan, al gaf 1 huisarts aan daar 'niet zo wakker van te liggen'. Deze reis moet voor zwangeren sowieso worden afgeraden, omdat het niet verstandig is om een gele koortsvaccinatie te geven aan zwangeren. Bij 2 consulten werd de reis niet afgeraden.

12 van de 20 proefpersonen kregen vooraf te horen wat het consult zou kosten. Sommigen kregen een ontwijkend antwoord als ze ernaar vroegen. Slechts 6 van de 20 hoorden tijdens het adviesgesprek de prijzen van de aanbevolen vaccinaties.

Weten welke zorgverzekeraars vaccinaties vergoeden?

Lees ook het onderzoek naar de prijsverschillen bij vaccinaties.