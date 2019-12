Banken moeten Rabo snel volgen met naam-nummercontrole

Nieuws|De Rabobank waarschuwt vanaf vandaag haar klanten als zij een verkeerde naam invullen bij een overschrijving naar een bankrekeningnummer. De Consumentenbond is blij dat de bank deze naam-nummercontrole eindelijk invoert en hoopt dat andere banken snel volgen.

De Consumentenbond dringt al lange tijd aan op het invoeren van een check om verkeerde overschrijvingen te voorkomen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Banken hielden lang de boot af met het excuus dat een dergelijk systeem te complex en te duur zou zijn. Nu blijkt dat een naam-nummersysteem wel degelijk ingevoerd kan worden, moeten zo snel mogelijk alle bankklanten hier gebruik van kunnen maken. We roepen de banken dan ook op de Rabo zo snel mogelijk te volgen.’

Oude en vervallen IBAN-nummers

De Consumentenbond kreeg eerder dit jaar de banken al zover dat er maatregelen worden getroffen om consumenten te helpen hun financiële adresboek veiliger te maken. Uit onderzoek van de Betaalvereniging Nederland blijkt dat veel fouten bij online-overschrijvingen worden veroorzaakt door vervallen en heruitgegeven IBAN-nummers die in het adresboek blijven staan. Consumenten selecteren de verkeerde ontvanger of slaan een nummer verkeerd op in het adresboek.

De Consumentenbond toonde met onderzoeken meermaals aan dat er bij consumenten en klantenservices van banken veel onwetendheid is over naam-nummercontrole en dat oplichters eenvoudig een slaatje kunnen slaan uit de anonimiteit van rekeningnummers.

