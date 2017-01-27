Banken: pak verkeerde overboekingen snel aan!

Gepubliceerd op:27 januari 2017
De adresboeken in de online betaalomgeving blijken voor de meeste foute overboekingen te zorgen. Vervallen en heruitgegeven IBAN blijven in het adresboek staan, consumenten selecteren de verkeerde ontvanger of slaan een nummer verkeerd op in het adresboek. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We roepen al jaren dat banken consumenten beter moeten beschermen tegen foute overboekingen. Het wordt hoog tijd dat ze echt actie ondernemen.’
De Consumentenbond dringt aan op de volgende maatregelen:
De Procedure Onverschuldigde Overboekingen POB is er om consumenten te helpen hun geld terug te krijgen als zij onbedoeld geld hebben overgemaakt naar een verkeerde begunstigde, ofwel onverschuldigd betaald hebben. Uit het onderzoek van de Betaalvereniging blijkt dat 8% van de consumenten die de Procedure Onverschuldigde Betaling opstarten ‘fraude’ als reden opgeeft. Ook blijkt dat in 10% van de gevallen de POB-procedure niet is gestart.
De Consumentenbond wil dat de Betaalvereniging hier meer en beter onderzoek naar doet en dringt aan op registratie van het aantal meldingen dat in verband met fraude is doorverwezen naar justitie. De Betaalvereniging heeft aan de Consumentenbond toegezegd dit te zullen onderzoeken.