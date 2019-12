Banken: pak verkeerde overboekingen snel aan!

De adresboeken in de online betaalomgeving blijken voor de meeste foute overboekingen te zorgen. Vervallen en heruitgegeven IBAN blijven in het adresboek staan, consumenten selecteren de verkeerde ontvanger of slaan een nummer verkeerd op in het adresboek. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We roepen al jaren dat banken consumenten beter moeten beschermen tegen foute overboekingen . Het wordt hoog tijd dat ze echt actie ondernemen.’

Maatregelen

De Consumentenbond dringt aan op de volgende maatregelen:

Banken die nog steeds banknummers uitgeven van vervallen IBAN’s moeten hier direct mee ophouden.

Banken moeten consumenten helpen de adresboeken op te schonen en zo voorkomen dat heruitgegeven IBAN’s nog in adresboeken staan. Dat kan door middel van individuele acties (bijvoorbeeld een waarschuwingspop-up als consumenten een lang niet gebruikte IBAN selecteren) en collectieve voorlichting (bijvoorbeeld een 'nationale opschoondag'). Volgens de Betaalvereniging zijn sommige banken al bezig zijn om dergelijke maatregelen in te voeren.

Banken moeten nog eens goed kijken naar de vormgeving van de adresboeken, omdat het vergroten van de leesbaarheid wellicht ook leidt tot het voorkomen van vergissingen.

Aanpak fraude

De Procedure Onverschuldigde Overboekingen POB is er om consumenten te helpen hun geld terug te krijgen als zij onbedoeld geld hebben overgemaakt naar een verkeerde begunstigde, ofwel onverschuldigd betaald hebben. Uit het onderzoek van de Betaalvereniging blijkt dat 8% van de consumenten die de Procedure Onverschuldigde Betaling opstarten ‘fraude’ als reden opgeeft. Ook blijkt dat in 10% van de gevallen de POB-procedure niet is gestart.

De Consumentenbond wil dat de Betaalvereniging hier meer en beter onderzoek naar doet en dringt aan op registratie van het aantal meldingen dat in verband met fraude is doorverwezen naar justitie. De Betaalvereniging heeft aan de Consumentenbond toegezegd dit te zullen onderzoeken.