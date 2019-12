Consumenten haken af bij afschaffing salderingsregeling

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de salderingsregeling laten evalueren en overweegt over te stappen naar een ander systeem na 2020. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het zou bijzonder onverstandig van de minister zijn als hij een succesvolle en voor consumenten heel duidelijke èn logische regeling om zeep helpt. Het is aan consumenten niet uit te leggen dat ze belasting moeten gaan betalen over iets wat ze zelf hebben geproduceerd. Ook met het oog op de toekomst is het onverstandig; de bereidwilligheid van consumenten om voorop te lopen bij innovatieve technieken, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, zal er alleen maar door afnemen.'

Niet uit te leggen

De salderingsregeling geldt sinds 2004 en maakt de relatief dure aanschaf van zonnepanelen voor velen financieel aantrekkelijker. Consumenten verdienen zonnepanelen in 7 tot 8 jaar terug. Voor consumenten die al zonnepanelen hebben, betekent afschaffing van de salderingsregeling dat zij niet uitkomen met de terugverdientijd waarop zij hun investering baseerden. Combée: ‘Dat schaadt het vertrouwen in de overheid, voorlichtingsorganisaties en marktpartijen die hen eerder diezelfde terugverdientijden voorrekenden.’

De Consumentenbond heeft met zijn visie op de salderingsregeling input geleverd aan het Nationaal Solar Trendrapport.

Bekijk ook: