Nieuw kabinet moet snel beslissen over toekomst salderingsregeling

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft aan de Consumentenbond laten weten dat het zich inzet voor behoud van de huidige salderingsregeling tot 2023. Zonnepanelenbezitters weten zich daarmee verzekerd van het terugverdienen van hun aankoop. Consumenten die nu overwegen zonnepanelen aan te schaffen hebben ook meer zekerheid over de terugverdientijd van hun panelen. Gemiddeld verdienen consumenten het aanschafbedrag van de zonnepaneelsystemen in 7 jaar terug en profiteren daarna nog jaren van de stroom die ze opwekken.

Langdurige zekerheid

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Voor consumenten is het allerbelangrijkste een langdurige zekerheid op het moment van investeren. De terugverdientijd zou daarom nooit boven de 7 jaar moeten komen, want dan verliezen consumenten hun interesse. Verlenging van de salderingsregeling tot 1 januari 2025 zou in dat licht nog meer consumenten geruststellen.’ Minister Kamp onderschrijft het belang van zekerheid en komt in zijn brief aan het kabinet met twee mogelijke regelingen die het salderingssysteem vanaf 2023 kunnen vervangen.

Het eerste is een regeling waarbij consumenten een vast bedrag krijgen per geleverde kilowattuur, een soort leveringspremie. Het voordeel hiervan is dat de premie die consumenten krijgen voor de stroom, los staat van het verbruik. Combée: ‘We horen nu vaak van consumenten dat ze veel meer zonnepanelen op hun dak zouden willen leggen, als dat financieel aantrekkelijk zou zijn. Dat is het nu niet, omdat je in de huidige regeling slechts een heel (te) klein bedrag van de energiemaatschappij krijgt voor de niet gebruikte energie die je aan hen levert.’ Ook is zo’n regeling beschikbaar voor consumenten zonder (geschikt) eigen dak. Of de voorgestelde regeling goed genoeg is hangt echter sterk af van de precieze uitwerking ervan. Belangrijk is dat voor langere tijd wordt vastgelegd dat de jaarlijks aan te passen premie een terugverdientijd van niet meer dan 7 jaar garandeert.

Zenuwachtig

De tweede optie is een aankoopsubsidie. De Consumentenbond ziet hier niets in omdat een dergelijke, tijdelijke, regeling voor onrust zorgt bij consumenten. Combée: ‘Consumenten gaan zich afvragen of ze nog wel op tijd zijn of dat de pot leeg is op het moment dat ze aankloppen voor subsidie. Mensen worden daar zenuwachtig van.’ Tijdelijke subsidieregelingen zijn bovendien slecht voor de stabiliteit van de markt. In het verleden gingen verschillende bedrijven failliet nadat de regeling stopte, terwijl consumenten gebaat zijn bij goede nazorg en garantieafhandeling, ook na de terugverdientijd van hun panelen. Bij enkel een aankoopsubsidie is het bovendien onduidelijk wanneer consumenten hun (verlaagde) investering terugverdienen.

