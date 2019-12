Consumentenbond populairste website in categorie vergelijking

Nieuws|Bij de verkiezing van de Website van het Jaar van Emerce is de Consumentenbond uitgeroepen tot Populairste Website in de categorie Vergelijking. Dit werd bekend gemaakt op 23 november tijdens de Award Night.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Wij zijn enorm trots op deze publiekserkenning voor onze vergelijkers en bedanken onze stemmers voor hun waardering.’ De Website van het Jaar-verkiezing behoort tot de grootste publieksverkiezingen van Nederland: ruim 650.000 consumenten brachten hun stem uit op 275 websites in 24 categorieën.

In elke categorie waren twee prijzen te winnen: de Beste en de Populairste Website van het Jaar. De ‘Beste Website’ is de site met de hoogste score op kwalitatieve kenmerken. De ‘Populairste Website’ is de site met de meeste stemmen. In de categorie Vergelijking waren ook Tweakers Pricewatch, Pricewise, Budgetgaming.nl, Kieskeurig.nl, Vergelijk.nl, ShopAlike.nl, Zorgwijzer.nl, Hardware.info, Skyscanner, Beslist.nl en Geld.nl genomineerd. Tweakers Pricewatch won de prijs voor de ‘Beste Website’.

Vergelijkers

In het bespaar-overzicht van de Consumentenbond staan vergelijkers voor zorgverzekeringen, inboedel-, aansprakelijkheids-, auto- en rechtsbijstandverzekeringen, maar ook vergelijkers voor energieleveranciers, alles-in1-providers en mobiel abonnementen. Consumenten kunnen ook besparen door zich aan te sluiten bij de collectieven voor energie, cv-ketels en privé auto-lease van de Consumentenbond.

Lees ook: