Consumentenstroom groener, grijze stroom weggemoffeld

Nieuws|De stroom die energiebedrijven aan consumenten leveren wordt steeds groener, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise. In de jaarlijkse energieranking scoren de bedrijven gemiddeld een 6,1 op duurzaamheid. Het totale energieaanbod in Nederland verduurzaamt echter niet, omdat energieleveranciers hun grijze stroom wegstoppen in aparte ondernemingen.

De stroommarkt is volop in beweging. Zo verkocht Vattenfall, eigenaar van NUON, haar Duitse bruinkoolactiviteiten en bracht RWE, eigenaar van Essent, haar kolen- en kerncentrales onder in een aparte onderneming. Die vervuilende stroom gaat voornamelijk naar de zakelijke markt.

De voor consumenten onduidelijke constructies vertroebelen het zicht op de herkomst van stroom; zij zien haast alleen nog groene façades, terwijl in sommige gevallen daar in steenkool investerende multinationals achter schuil gaan. Voor consumenten die bewust kiezen voor duurzaam opgewekte stroom is het belangrijk te weten waar hun geld terecht komt.

Voorlopers, Volgers en Vervuilers

Negen bedrijven scoren boven de 7 en zijn daarmee Voorlopers. Zij kiezen consequent voor duurzaamheid en maken daarmee het verschil in de omslag naar een schone energievoorziening. Pure Energie, Qurrent en ‘om’ voeren de lijst aan.

De Volgers vormen de middenmoot (score 5 – 7). Zij leveren nauwelijks een bijdrage aan de omslag naar een duurzame stroomvoorziening. Veel van deze bedrijven kopen hun stroom grotendeels in via de groothandelsmarkten en produceren zelf niet of nauwelijks. In deze categorie zitten onder andere Budget Energie en Oxxio.

Onderaan de lijst bungelen de Vervuilers (5 of lager). Zij produceren of kopen relatief veel stroom opgewekt door vervuilende kolen- en kerncentrales waarmee hun duurzame investeringen in het niet vallen. Voorbeelden zijn: ENGIE, Nuon en E.ON.

Alle stroomleveranciers beoordeeld

Voor het zesde opeenvolgende jaar beoordeelden de organisaties alle 30 stroomleveranciers die actief zijn op de Nederlandse consumentenmarkt. Ze zijn beoordeeld op hun investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Gemiddeld scoren de energiebedrijven een 6,1 en doen het daarmee iets beter dan vorig jaar.