Datahandelaren gaan consumenten beter informeren

De NVH is de branchevereniging voor kredietinformatiebureaus zoals EDR, Experian en Focum. Deze bureaus verzamelen informatie over consumenten en maken op basis van die informatie een kredietscore. Energieleveranciers en telecomproviders gebruiken die kredietscores bijvoorbeeld om potentiële klanten te beoordelen. Een lage kredietscore kan betekenen dat consumenten een hoge waarborgsom moeten betalen, voordat zij de dienst kunnen afnemen, of geweigerd worden als klant. De NVH zal ook een ‘voorbeeldbrief’ opstellen die consumenten kunnen gebruiken om bij een aanbieder een afwijzing op basis van een onterechte kredietscore recht te zetten.

Regioscore blijft

De Consumentenbond heeft de NVH ook verzocht de regioscore, waarmee ze consumenten beoordelen op basis van hun postcode, te schrappen in hun kredietbeoordelingen, omdat die niets zegt over individuele consumenten. De NVH geeft hier geen gehoor aan. Ook weigert het de bewaartermijn van 8 jaar voor data die de bureaus verzamelen, te verkorten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Wij zijn blij dat de branchevereniging stappen zet, maar het is wat ons betreft nog niet voldoende. Het is absurd dat consumenten die ooit een keer een rekening te laat hebben betaald, bijvoorbeeld omdat ze een dispuut hadden met de leverancier, daar 8 jaar later nog hinder van ondervinden. De bewaartermijn moet korter en daar is wat ons betreft het laatste woord nog niet over gezegd.’

Video: Geweigerd na een kredietcheck

