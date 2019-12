Nuon neemt maatregelen tegen onterecht hoge waarborgsommen

Kredietwaardigheidscheck

Energieleveranciers kijken voor nieuwe klanten naar de kredietscore die kredietinformatiebureaus zoals EDR, Experian en Focum leveren. Bij een negatieve kredietscore betalen toekomstige klanten een hoge waarborgsom, die soms oploopt tot honderden euro’s. Nuon heeft de Consumentenbond laten weten de regioscore - een score die kredietinformatiebureaus aan consumenten toekennen op basis van waar ze wonen - niet meer mee te nemen in de beoordeling van nieuwe klanten. Daarnaast gaat Nuon nieuwe klanten uitleg geven over de gehanteerde kredietscore via de klantenservice, de verkopers, de website en de brief die zij consumenten sturen die een waarborgsom moeten betalen.

Meldpunt ‘De dupe van je data’

De Consumentenbond lanceerde in november 2016 het meldpunt ‘De dupe van je data’ en kreeg daarop bijna 50 meldingen over energieleveranciers die hoge waarborgsommen vragen en daarover slechte uitleg geven. Nuon en Vandebron werden daarbij meerdere malen genoemd. De Consumentenbond riep de energieleveranciers in februari 2017 op om hier zorgvuldiger mee om te gaan. Vandebron kwam het eerste met aanpassingen. De Consumentenbond heeft de overige energieleveranciers via de branchevereniging Energie Nederland aangesproken.

Consumenten die ook de dupe zijn geworden van hun gegevens, bijvoorbeeld omdat ze een waarborgsom moesten betalen voor energie of omdat ze geen klant konden worden bij een telecomaanbieder vanwege onterechte ‘kredietonwaardigheid’, kunnen dit bij ons melden.

