Einde aan Polisjungle? Dat kan én moet!

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Wij strijden met actie Polisjungle al enkele jaren voor een overzichtelijke zorgverzekeringsmarkt waar consumenten het juiste inzicht krijgen in de mogelijkheden en een goede keuze voor een zorgverzekeringspolis maken. Maar we zien nog veel zaken die dit in de weg staan. Daarom hebben we zorgverzekeraars en politici aangeschreven met onze wensen voor een betere zorgverzekeringenmarkt.

1. Tijdige contractering

De contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners is nog steeds niet afgerond op het moment dat verzekerden hun keuze voor een nieuwe verzekering moeten bepalen. Dat is niet alleen zorgverzekeraars te verwijten, maar feit is wel dat consumenten er uiteindelijk de dupe van zijn.

2. Afschaffen 'kloonpolissen'

Op de zorgverzekeringsmarkt bestaan veel polissen. Veel polissen binnen zorgverzekeringsconcerns zijn echter geheel of nagenoeg identiek aan elkaar (kloonpolissen) en kunnen wat ons betreft afgeschaft worden zonder dat de keuzemogelijkheden van verzekerden worden beperkt.

3. Volledige transparantie van zorginkoop

Consumenten worden onvoldoende geïnformeerd over de inhoud van hun polis en het daarbij behorende inkoopbeleid. Devorig jaar door verzekeraars geïntroduceerde zorgverzekeringskaart is een verbetering maar moet van de Consumentenbondworden uitgebreid met:

Volumeplafonds en ander behandelbeperkingen duidelijkere aanduiding van de vergoeding bij gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener Hoe groot de kans is dat een zorgverlener niet gecontracteerd is (welk percentage van de zorgverleners is binnen een bepaalde branche wel of niet gecontracteerd)

4. Afschaffen combinatiepolis

Consumenten hebben moeite met het onderscheid naturapolis en restitutiepolis. De tussenvorm combinatiepolis maakt het nóg onoverzichtelijker. De benaming combinatiepolis wordt afgeschaft, zodat er met ingang van 2018 alleen naturapolissen en (echte) restitutiepolissen overblijven.

