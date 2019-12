‘Europees Parlement kan einde maken aan zelfgenoegzaamheid auto-industrie’

Nieuws|​Op 4 april maken 2 cruciale stemmingen in het Europese Parlement duidelijk of de EU-beleidsmakers echt gaan voor het beschermen van consumenten en het aanpakken van fundamentele problemen in de auto-industrie, zoals fraude met uitstootgegevens. De Consumentenbond heeft aan de Nederlandse Europarlementariërs een stemadvies gestuurd.

De eerste stemming heeft invloed op de manier waarop auto's worden getest vóór ze de verkoop ingaan en op de weg komen. Europese consumentenorganisaties, vertegenwoordigd door koepelorganisatie BEUC, vragen het Europees Parlement om het wetsontwerp aan te scherpen door een Europese toezichthouder in te stellen, die tegelijkertijd inmenging van politiek en industrie tegengaat en consumenten beschermt wanneer fraude is gepleegd.

De tweede stemming is naar aanleiding van het Parlementaire onderzoek naar het emissie-schandaal, en moet leiden tot de erkenning dat gedupeerde Volkswagen-eigenaren recht hebben op compensatie.

Zelfgenoegzaam

Monique Goyens, directeur-generaal van BEUC: ‘Het Europese auto-testsysteem is stuk en moet worden gerepareerd. Het Europees Parlement heeft een gouden kans om een einde te maken aan het huidige systeem van zelfgenoegzaamheid en innige relaties tussen de inspecteurs en de auto-industrie. Een toegewijd Europees auto-agentschap verzekert een onafhankelijk toezicht op autofabrikanten en testdiensten.’

Juridische acties in Europa

Consumentenorganisaties uit België, Italië, Portugal en Spanje zijn collectieve procedures tegen Volkswagen gestart om compensatie te vorderen.

Dergelijke gerechtelijke stappen zijn (nog) niet mogelijk in Nederland, door de wettelijke beperking die het collectief verhalen van schade onmogelijk maakt. Momenteel is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling, die dit in Nederland wel mogelijk gaat maken.

