Collectieve schadevergoeding wordt realiteit

Nieuws|Representatieve belangenorganisaties, zoals de Consumentenbond, kunnen voortaan naar de rechter om namens een groep gedupeerden een collectieve schadevergoeding te eisen. Dit staat in een wetsvoorstel dat 16 november aan de Tweede Kamer werd gezonden. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de Consumentenbond in vervulling.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We strijden al ruim 25 jaar voor de mogelijkheid om via de rechter een schadevergoeding af te dwingen voor alle consumenten die door eenzelfde praktijk getroffen zijn en waarbij een schikking niet mogelijk is gebleken. De drempels in de toegang tot het recht zijn voor individuele consumenten te hoog. Dat leidt ertoe dat zij niet of nauwelijks in actie komen en geen schadevergoeding ontvangen, waar dit volgens het recht wel het geval zou moeten zijn. Dat is onacceptabel.’

Het is inmiddels 5 jaar geleden dat de motie Dijksma, waarin de regering werd verzocht de mogelijkheid tot collectieve schadevergoeding te bieden, met brede steun in de Tweede Kamer werd aangenomen. Combée: ‘Helaas heeft het jaren geduurd tot dit wetsvoorstel er lag, maar we hopen dat het parlement het voorstel nu snel behandelt.’

Identieke problemen

Het huidige collectieve actierecht - geregeld in het Burgerlijk Wetboek - sluit de mogelijkheid om collectief schadevergoeding in geld te vorderen expliciet uit. Dat past volgens de Consumentenbond niet bij de dagelijkse praktijk, waarbij bedrijven op grote schaal gestandaardiseerde producten en diensten aanbieden.

Wanneer bedrijven zich oneerlijk gedragen of in hun verplichtingen tekort schieten, ontstaan identieke problemen voor grote groepen consumenten. Dan zou het mogelijk moeten zijn voor belangenorganisaties om namens die gedupeerden de schade te verhalen.

Gebalanceerd voorstel

Door de complexiteit van het wetsvoorstel is er een lange consultatiefase aan voorafgegaan. Met dit voorstel zijn volgens de Consumentenbond niet alleen de belangen van de gedupeerden en eisende partijen gediend. Het biedt ook de bedrijven die aangeklaagd worden een aantal belangrijke waarborgen. Zo worden er eisen gesteld aan belangenorganisaties die collectieve schadevergoeding willen afdwingen. Daarmee wordt misbruik door claimstichtingen met niet transparante commerciële doeleinden tegengegaan.

