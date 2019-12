Fabrikanten verdoezelen voedingswaarden

Nieuws|Veel fabrikanten vermelden op pakjes en zakjes alleen de voedingswaarde na bereiding. Ze trekken zo een rookgordijn op over de hoeveelheid suiker, vet en zout in hun producten. De Consumentenbond vindt dat op etiketten minimaal de voedingswaarde per 100 gram ‘onbereid product’ moet staan, zodat consumenten weten wat ze kopen.

De voedingswaarde van een bereid product is de voedingswaarde na toevoeging van bijvoorbeeld groente, rijst, pasta, vlees en water aan de mix of saus. Daardoor bevat het product na bereiding minder suiker, vet en zout dan in de pure vorm. Daar maken fabrikanten graag goede sier mee. Conimex (van Unilever) bijvoorbeeld zet op zijn verpakking dat hun Boemboe Sajoer Boontjes na bereiding 1,9% suiker bevat. In de boemboe zelf zit ruim 30% suiker, maar dat staat niet op de verpakking.

Wettelijk toegestaan

De vermelding van de voedingswaarde per bereid product is wettelijk toegestaan, maar zegt niets over de voedingswaarde van de saus of mix zelf. Met alleen de voedingswaarde per bereid product kunnen consumenten de producten onderling niet vergelijken. Daarnaast kiezen consumenten ook weleens een ander recept dan op het etiket staat, waardoor de voedingswaarde per bereid product niet meer klopt. Terugrekenen naar wat er in het onbereide product zit, is vrijwel onmogelijk.

Beloftes

De Consumentenbond heeft fabrikanten verzocht het goede voorbeeld van Heinz, Jumbo en Nestlé te volgen, die de voedingswaarde per 100 gram onbereid product wèl op de verpakkingen vermelden. Plus en Superunie (van de merken Perfekt en Markant) hebben hier positief op gereageerd en beloofd hun verpakkingen aan te passen.

Albert Heijn, Aldi, Lidl en Unilever hebben aangegeven zich vooralsnog te beperken tot de vermelding van de voedingswaarde per bereid product. De Consumentenbond zal er op blijven aandringen dat ook deze achterblijvers zich aansluiten bij consequente en transparante etikettering.

