Fabrikanten verdoezelen voedingswaarden

Complete maaltijd

Hoe zout is het zakje Conimex-kruidenmix voor nasi? En hoeveel zout bevat de sausmix voor Italiaanse lasagne van Albert Heijn? Dat is lastig te checken. Vaak staat bij dit soort producten de voedingswaarde per ‘bereid product’ op de verpakking.

Daarmee wordt de complete maaltijd bedoeld, inclusief de ingrediënten die je zelf moet toevoegen. In het geval van de lasagne is dat dus ínclusief de lasagnebladen, groente, melk, kaas en het gehakt.

Toegestaan

Deze onduidelijke vermelding op het etiket is wettelijk toegestaan. Wel moet de fabrikant er duidelijk bij vermelden welk recept je moet volgen. Zo weet je wat hij bedoelt met ‘bereid product’. Fabrikanten zeggen dat ze zo etiketteren om de consument te helpen. ‘Zo weet je wat je daadwerkelijk binnenkrijgt’, redeneren ze.

Verandering

De Consumentenbond vindt dat dit anders moet. De voedingswaarde-informatie op het product moet over het product zélf gaan. Dus over wat er in het zakje of flesje zit. Zo weet de consument wat hij koopt en kan hij producten goed met elkaar vergelijken.

Afwijken van het recept

Veel consumenten volgen namelijk het recept op de verpakking niet. Wil je bijvoorbeeld meer dan 250 gram groente toevoegen aan de Italiaanse Lasagne van AH, dan klopt de informatie al niet. En heb je liever een dikkere saus, dus voeg je mínder water of melk toe aan een zakje sausmix, dan heb je ook niks aan het etiket.

Lastig vergelijken

Het vergelijken van pakjes sausmix van verschillende merken is al helemaal onmogelijk. De verschillende merken hebben elk een ander recept. Kijk bijvoorbeeld naar de hoeveelheid groente die je moet toevoegen aan:

maaltijdpakket voor Lasagne van Perfekt (onder andere te koop bij Hoogvliet): 400 gram.

Italiaanse Lasagne van Albert Heijn: 250 gram.

maaltijdpakket voor Lasagne Tradizionale van Bertolli: 0 gram.

Bovendien is het Bertolli-pakket voor 4 personen en zijn de pakketten van Albert Heijn en Perfekt voor 3. Lastig vergelijken dus tijdens het boodschappen doen.

Verkeerde been

De Consumentenbond vindt deze manier van etiketteren niet alleen consumentonvriendelijk, het zet mensen ook makkelijk op het verkeerde been. Let je even niet op, en mis je de toevoeging ‘per bereid product’, dan lijkt het product veel gezonder dan het werkelijk is.

Want in 100 gram klaargemaakte lasagne kan dan wel 3 gram zout zitten, het percentage zout in de mix is natuurlijk stukken hoger. Maar hoe hoog, daar kom je niet achter. Tenzij je het de fabrikant op de man af vraagt.

Toezeggingen

Wij hebben fabrikanten expliciet gevraagd om hun etiketten aan te passen en de voedingswaarde-informatie ook per 100 gram onbereid product op te nemen. Eventueel aangevuld met wat er in een portie bereide maaltijd zit.

Sommige merken doen dit al voor vrijwel al hun producten, zoals Heinz (Honig), Nestlé (Maggi) en Jumbo. Alleen op de bouillonblokjes en andere producten die je met water aanlengt ontbreekt het nog. Naast deze merken hebben Superunie (van de huismerken Perfekt en Markant) en Plus ons beloofd in de toekomst de etiketten te gaan veranderen.

Achterblijvers

Albert Heijn, Aldi, Lidl, en Unilever (van onder andere Knorr, Conimex en Bertolli) hebben deze toezegging niet gedaan. Albert Heijn wil een klantonderzoek afwachten en Lidl zegt eventueel te willen veranderen ‘afhankelijk van hoe de markt reageert’, als andere merken wel veranderen.

Unilever liet weten dat binnenkort de voedingswaarde van het onbereide product op de Conimex-woksauzen komt te staan. Helaas moeten alle andere Conimex-, Bertolli- en Knorrproducten het zonder doen. ‘Het past niet op de verpakking’, bovendien ‘voldoen we aan de wet’, reageert de fabrikant. Ze zetten voor Conimexproducten de onbereide voedingswaarde online, maar voor de andere merken kun je naar deze informatie fluiten.

De Consumentenbond blijft erop aandringen dat ook deze achterblijvers zich aansluiten.

Quiz: kom jij uit het ingewikkelde etiket van de nasimix?