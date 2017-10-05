Fit For Free betaalt kosten ledenpas alsnog terug

Op deze manier wil Fit For Free schoon schip maken met dingen die in het verleden zijn mis gegaan. De Consumentenbond kreeg de afgelopen jaren veel klachten over problemen met het opzeggen van abonnementen bij Fit For Free. Het was onvoldoende duidelijk dat consumenten die het sportabonnement opzegden, maar de toegangspas niet inleverden, automatisch verbonden bleven aan een kortingsprogramma waarvoor Fit For Free €2,95 per maand incasseerde.

Terugbetaling onterechte kosten

Fit For Free gaat aan alle (oud)klanten die hierover een melding deden bij de Consumentenbond de betreffende bedragen terug betalen, inclusief incassokosten. Consumenten krijgen hierover bericht van Fit For Free via email. Consumenten die niet hebben geklaagd bij de Consumentenbond over de kosten van de pas, maar wel menen voor de regeling in aanmerking te komen, kunnen zich rechtstreeks melden bij Fit For Free en aanspraak maken op terugbetaling.

Consumentenbond is tevreden over oplossing

Fit For Free heeft haar abonnementsstructuur inmiddels al zeer geruime tijd aangepast en berekent geen kosten meer voor de pas. Ook zal Fit For Free zich gaan aansluiten bij de Stichting Geschillen Commissie. Hier kunnen consumenten op een goedkope en laagdrempelige manier eventuele geschillen voorleggen aan een onafhankelijke commissie.

De Consumentenbond is tevreden over de oplossing die Fit For Free biedt.